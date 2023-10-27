الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 أكتوبر 2023 07:38 مساءً - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان له: «انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة الغمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمنا العاملة هنا في ظل قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل».
وأضاف: «نشعر بالقلق الشيديد بخوصو إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية، لا سيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحي...».
بيان الهلال الأحمر الفلسطيني