الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 أكتوبر 2023 07:38 مساءً - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان له: «انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة الغمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمنا العاملة هنا في ظل قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل».

وأضاف: «نشعر بالقلق الشيديد بخوصو إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية، لا سيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحي...».