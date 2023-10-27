متحدث جيش الاحتلال: القوات البرية توسع عملياتها الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 أكتوبر 2023 07:38 مساءً - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات البرية توسع عملياتها الليلة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

من ناحية أخرى، ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن تقارير إعلامية غربية، إن إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لقطاع غزة، كما انطلقت رشقات صاروخية متتالية من غزة نحو تل أبيب وأسدود وعسقلان ووسط إسرائيل، في وقت سمع فيه دوي انفجارات عنيفة تهز تل أبيب الآن، كما ذكرت القناة انطلاق دعوات للخروج بمسيرات في الضفة والقدس تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة.