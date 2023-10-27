«حماس» تحمل قوات الاحتلال وواشنطن كامل المسؤولية عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 أكتوبر 2023 08:39 مساءً - حملت حركة حماس قوات الاحتلال وواشنطن والعواصم الغربية التي دعمته كامل المسؤولية عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

من ناحية أخرى، ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن تقارير إعلامية غربية، إن إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لقطاع غزة، كما انطلقت رشقات صاروخية متتالية من غزة نحو تل أبيب وأسدود وعسقلان ووسط إسرائيل، في وقت سمع فيه دوي انفجارات عنيفة تهز تل أبيب الآن، كما ذكرت القناة انطلاق دعوات للخروج بمسيرات في الضفة والقدس تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة.