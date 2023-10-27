نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. التضامن الاجتماعي في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة بعدد من الأنشطة والأحداث خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 26 أكتوبر.

وتستعرض "دوت الخليج" تلك الأنشطة خلال التقرير التالي:-

الجمعة 20 أكتوبر:

شاركت التضامن الاجتماعي بمرسى مطروح بالمهرجان الدولي السابع للتمور المصرية بسيوة الذى عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية بمعرض للحرف التراثية واليدوية التي تعبر عن تراث سيوة.

ودرب المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" 960 من المخطوبين وينفذ معسكرا تدريبيا بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ودار الافتاء المصرية والكنيسة الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية.

السبت21 أكتوبر:

واستعدادا للانتخابات الرئاسية، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وزارة التضامن الاجتماعي تطلق سلسلة دورات تدريبية لتدريب الرائدات الاجتماعيات على نشر الوعى الانتخابي، وأهمية مباشرة الحقوق السياسية والبداية من البحيرة والسويس.

والتقى الهلال الأحمر المصري بنظيره الفلسطيني ويتشاركان في جولة تفقدية لفرق الدعم اللوجيستي والفرق المتخصصة في حالات الطوارئ على منفذ رفح البري، فى إطار الدعم والتنسيق المستمر بين جمعيات الهلال والصليب الأحمر إزاء احداث قطاع غزة.

الأحد 22 أكتوبر:

واعلنت القباج انتهاء فعاليات حملة "التربية الإيجابية... مشاركة" لتعزيز التربية والتنشئة السوية للأطفال، وتعلن عن تنفيذ 143 الف ندوة استهدفت 2،5 مليون مستفيد على مستوى محافظات الجمهورية.

ولنجاح الجهود السياسية المصرية لفتح معبر رفح، والهلال الأحمر المصرى يقوم بإدخال معونات إغاثية لقطاع غزة لتسليمها لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني متضمنة الاحتياجات الأساسية الطبية والاغاثية استجابة للاحتياجات المقدرة من الهلال الأحمر الفلسطيني.

الإثنين 23 أكتوبر:

وانتهي برنامج "طفرة" للتدريب المهني والحرفي الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات من تدريب 3000 من القادرين على العمل لدعم تمكينهم الاقتصادي وتدبير سبل العيش.

وفي مؤتمر صحفي موسع، الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري يستعرض الجهود التي تمت خلال إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، والتي تشمل المستلزمات الإغاثية والاجتماعية والتغذية والمياه والأدوية التي تم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

الثلاثاء24 أكتوبر:

و في ثالث محطاتها بمحافظات الصعيد، رحلة "الألف كم" تصل المنيا بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والحملة تستهدف التوعية بالكشف المبكر والإبلاغ، وتدريب الفرق الطبية والرائدات، والتمكين الاقتصادي.

وافتتحت النسخة الثالثة لمعرض الاسر المنتجة لوحدة التضامن الاجتماعى بجامعة حلوان تحت شعار "بالتضامن نبنى الوطن"، والمعرض يستهدف المساندة وتخفيف الأعباء عن الطلاب بالجامعات.

وتتابع وزيرة التضامن الاجتماعي تجهيزات مركز العزيمة الجديد لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة الشرقية بالتعاون مع جامعة الزقازيق استعدادا لافتتاحه قريبًا، وتصرح بأن المركز يستهدف تقديم الخدمات العلاجية المجانية لنحو 7000 مريض سنويًا.

وبالتنسيق مع محافظ شمال سيناء، التضامن الاجتماعي تدعم تمويل تكلفة السكن والإقامة للفلسطينيين العالقين بمحافظة العريش، وتوفر مهمات الإغاثة في مخازنها بجميع أنواعها، وتجري تدريبات لفرق العمل المتخصصة في مجال الإغاثة.

الأربعاء 25 أكتوبر:

وبحث المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومعهد البحوث الفلكية تعزيز التعاون بين الجانبين، والتطلع لتحقيق التكامل بين الجوانب العلمية والاجتماعية والإنسانية في المجالات المشتركة.

وعقد صندوق مكافحة الإدمان ورش تدريبية لطلاب كليات التمريض حول آليات الاكتشاف المبكر لتعاطى المواد المخدرة، وسبل التعامل مع الحالات المرضية، وانعقاد حوار مفتوح بين مدير الصندوق وطلاب كلية التمريض حول أبرز أنواع المواد المخدرة وأضرارها والمفاهيم المغلوطة عن التدخين والتعاطي.

وسلم برنامج فرصة بالتعاون مع مؤسسة الاورمان، وبرعاية من المحافظ المستشار مصطفى ألهم أدوات إنتاجية إلى إجمالي 186 من مستفيدي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر بقري حياة كريمة بمحافظة الأقصر.

هذا وشاركت وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال النسخة الثانية لمعرض "ديارنا" للمنتجات الحرفية والتراثية بمدينة جوبا بجنوب السودان، والذى تنطلق فعالياته في الفترة من 26-30 أكتوبر2023.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي أولى فعاليات حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك وأسرتك» من منطقة الأسمرات، بهدف توعية الأسر الأولى بالرعاية بالعادات السليمة للوقاية من أمراض الشتاء.

الخميس 26 أكتوبر:

وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بندب الدكتور محمد عبد الفضيل هلال نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان.

واستقبلت القباج تستقبل محافظ ورئيس هيئة الكوارث والطوارئ بدولة تركيا، ورئيسة الهلال الأحمر التركي بحضور السفير التركي بالقاهرة لبحث التعاون في إيصال الخدمات الإغاثية لقطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري وتطوير مخازنها الاستراتيجية.

وأعدت التضامن الاجتماعي تقريرًا سنويًا عن الجهود المتخذة لمكافحة الفساد وإقرار قواعد وممارسات النزاهة والشفافية استعدادًا لتقديمه لهيئة الرقابة الإدارية في إطار اشرافها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.

هذا وترأست القباج اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة لمتابعة موقف ميكنة منظومة الرعاية ومتابعة أوضاع المؤسسات الحرجة، وتخصيص مباني للمراكز الوطنية للكفالة.

وشاركت القباج في اجتماع المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتناقش موضوع الحد الأدنى للأجور بالجمعيات الأهلية وبالقطاع الخاص.

الجمعة 27 أكتوبر:

وقدم بنك ناصر الاجتماعي أعلى عائد إسلامي علي حسابات التوفير بنسبة 11%، ويعلن صرف باقي التوزيعات النقدية علي حساب التوفير الإسلامي مع بداية شهر نوفمبر 2023.

وتواصل التضامن الاجتماعي حملة "هنوصلك" لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوجه 80 مكتب تأهيل للتحرك ميدانيًا، في تعاون فعال مع مؤسسة صناع الحياة التي توفر 3500 متطوع لتسجيل ذوي الإعاقة في 21 محافظة، وتستعد لتستكمل أعداد المتطوعين إلى 15000 متطوع.

