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أحمد جودة - القاهرة - عاجل بشأن حادث طابا اليوم.. "خارجية الاحتلال" تعلن: الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر أطلقها الحوثيون

عاجل بشأن حادث طابا اليوم.. "خارجية الاحتلال" تعلن: الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر أطلقها الحوثيون.. قالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إن الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر اليوم أطلقها الحوثيون على "إسرائيل"، حسب وسائل إعلام مصرية وأجنبية نقلتها عن "رويترز"، مساء الجمعة.

المتحدث العسكري: سقوط طائرة موجهة مجهولة بجوار مبنى بجانب مستشفى طابا

وكشف المتحدث العسكري للقوات المسلحة، صباح الجمعة، عن سقوط إحدى الطائرات الموجهة دون طيار مجهولة الهوية، صباح اليوم الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

وأوضح المتحدث العسكري، أن الحادث أسفر عن إصابات طفيفة لعدد 6 أفراد، وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا إلى أن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.

حادث سقوط صاروخ في طابا لحظة بلحظة (تغطية مباشرة تويتر اليوم - القاهرة الإخبارية).. سقط صاروخ في طابا المصرية، في الساعات الأولى من فجر الجمعة، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بإصابات طفيفة، وخرج 5 مصابين من المستشفى، بالإضافة إلى أن حالة المصاب السادس حالته مستقرة.

بث مباشر.. آخر تطورات حادث سقوط صاروخ في طابا (القاهرة الإخبارية الآن تويتر اليوم)

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفة عن آخر تطورات وأبرز أحداث حادث سقوط صاروخ في طابا المصرية حتى الآن في بث مباشر لحظة بلحظة من قبل المصادر الرسمية.

◄ عاجل - سقوط صاروخ في طابا

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◄ عاجل - شاهد الصور الأولى من موقع سقوط صاروخ في طابا (بث مباشر الآن القاهرة الإخبارية)

◄ عاجل - آخر تطورات حالة مصابي حادث سقوط صاروخ في طابا (بث مباشر تويتر X القاهرة الإخبارية الآن)

◄عاجل - مصدر لـ "إكسترا نيوز": وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة لموقع سقوط صاروخ طابا (بث مباشر القاهرة الإخبارية)

◄ عاجل - أول رد من إسرائيل بشأن صاروخ طابا "نحن على علم"

◄ عاجل - حادث طابا اليوم.. خروج جميع المصابين من المستشفى (بث مباشر تويتر القاهرة الإخبارية)

◄ عاجل - تطورات التحقيقات بشأن حادث سقوط صاروخ في طابا.. ماذا يحدث الآن؟ (بث مباشر تويتر اليوم القاهرة الإخبارية)

◄ المتحدث العسكري: سقوط طائرة موجهة مجهولة بجوار مبنى بجانب مستشفى طابا

إسرائيل تزعم: الصاروخ أطلق باتجاه إيلات لكنه سقط بالخطأ على طابا (تويتر اليوم بث مباشر القاهرة الإخبارية)

وكشف ايتسيك زورتس مراسل التلفزيون الإسرائيلي في جنوب إسرائيل، عن تفاصيل جديدة بشأن الصاروخ الذي سقط على مبنى إسعاف مدينة طابا وأدى إلى إصابة مواطنين مصريين وإحداث تلفيات في المبنى، وزعم أن تحقيقات تجري بشأن إذا ما كان الصاروخ أطُلق باتجاه إيلات، لكنه سقط بالخطأ على طابا المصرية.

وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة لموقع سقوط صاروخ طابا

ونقلت قناة إكسترا نيوز عن مصدر مطلع قوله إن لجنة تحقيق من القوات المسلحة وصلت موقع سقوط صاروخ فى طابا، وأنه تم فرض كردون أمني حول موقع الحادث.

بث مباشر أخبار فلسطين.. آخر تطورات حادث سقوط صاروخ في طابا (قناة القاهرة الإخبارية)

جيش الاحتلال يستهدف الوصول لأماكن المحتجزين في غزة

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال يستهدف الوصول لأماكن المحتجزين في غزة، مضيفة أن هناك مداهمة برية محتمله بشمال قطاع غزة خلال الساعات القادمة.

بينما زعم جيش الاحتلال بوجود توغل بري محدود بقطاع غزة خلال الليل.