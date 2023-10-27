المتحدث العسكري عن حادثي «طابا ونويبع»: طائرتان بدون طيار كانتا متجهتين من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 أكتوبر 2023 09:36 مساءً - قال المتحدث العسكرى، إنه في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا، وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال».

وأضاف المتحدث العسكري: «حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا». وتابع: «وجاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة».