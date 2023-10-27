نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الدفاع عن استقلال الصحافة” تطالب وسائل الإعلام بوصف اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ "غزو غزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، ما بين مقروءة ومسموعة ومرئية، لوصف ما يحدث من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأشقاء الفلسطينيين، بأنه "عدوان"، وما قامت به اليوم من اعتداء على شمال غزة، بأنه "غزو" وليس اجتياحًا، أو هجومًا، كما تصفه وسائل الإعلام حاليًا.

أكد بشير العدل مقرر اللجنة، أن هدف قوات الاحتلال الصهيونى، من الاعتداء على غزة، والذى بدأته اليوم، برًا وبحرًا وجوًا، هو غزو شمال غزة، واعتبارها جزءًا استيطانيًا جديدًا للكيان الصهيوني، وليس اجتياحًا كما تصفه وسائل الإعلام.

دعا "العدل" وسائل الإعلام لتوصيف الأحداث بوصفها الصحيح؛ لأن ممارسات قوات الاحتلال الصهيونى، فاقت الحد، وتعدت كل المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية.

كما دعا "العدل" وسائل الإعلام العربية، لفضح ممارسات قوات الاحتلال الصهيوني، بحق الشعب الفلسطينى البطل، وكشف مخططاته، وفضحها عالميًا.