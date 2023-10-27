غدًا.. "الصحفيين" توقع بروتوكول تعاون مع شركة تأمين طبي

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أحمد جودة - القاهرة - توقّع نقابة الصحفيين، مُمثلة في لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، غدًا السبت، بروتوكول تعاون مع إحدى شركات التأمين الطبي.

وقال محمد الجارحي رئيس اللجنة، وعضو مجلس النقابة، إن هذه الشركة ستكون إضافة كبيرة لتطوير المنظومة الصحية بنقابة الصحفيين.

ويعقب توقيع البروتوكول، نقاش مفتوح مع الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، حول المزايا التي ستقدّمها الشركة.

يأتي ذلك بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، وعدد من أعضاء المجلس.