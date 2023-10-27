نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدث العسكري يعلن تفاصيل التحقيقات في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة دون طيار بطابا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة دون طيار بطابا.

وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد ( 2 ) طائرة موجهة دون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال حيث تم إستهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا.

وجارى قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوى المصرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.