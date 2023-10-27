نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر: لن يرحمَ التاريخ مَن تخاذلوا للدفاع عن الفلسطينيين ودعموا الاحتلال الصهيوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال شيخ الأزهر أ. د أحمد الطيب إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية، وعلى العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا، ولن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني.

وأضاف الطيب، وواجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها.

يذكر أن الاحتلال الصهيوني قد بدأ حملة موسعة منذ عدة ساعات على غزة بشتى الطرق الوحشية ودون اعتبار لأي قوانين أو أعراف دولية وعدم الاكتراث للمدنيين أو للمستشفيات الموجودة.