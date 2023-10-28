نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى: مصر قادرة على حرق كل من يفكر في الاقتراب منها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي محمد موسى، رسالة نارية إلى كل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود مصر وأمنها واستقرارها، قائلا: "مصر قادرة كويس تدافع عن نفسها وتحمي حدودها وأرضها أما الدول العربية.. فالتقدير أصبح متروك لكم.. اللهم بلغت.. اللهم بلغت... اللهم فاشهد".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنا بفكر الكل بمستقبله اللي جاي واللي أصبح قيد التنفيذ بالقوة... اللي بيحصل في قطاع غزة المحتلة ليس إلا أنه نقطة بداية المخطط وجر الجميع لأتون لا يعلمه إلا الله".

تابع،: "كلمتي الأخيرة هي أن سيناء اللي سال عليها دماء شهدائنا الذكية لن تكون مرتعًا لأي أحد.. ومصر دائما ترفع شعار السلام.. ولكن السلام القوي المدعم بالقوة التي تحرق كل من يفكر في الاقتراب من أرضنا لأن وقتها هتقاتلكم صخور صحرائنا قبل أن نقاتلكم نحن".

