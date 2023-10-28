نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى: سيناء التي سالت عليها دماء شهدائنا لن تكون مرتعًا لأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد موسى، أن الشعب المصري وقيادته السياسية لن يفرطوا في شبر واحد من سيناء الحبيبة، موضحا: "سيناء اللي سال عليها دماء شهدائنا الذكية لن تكون مرتعًا لأي أحد.. ومصر دائما ترفع شعار السلام.. ولكن السلام القوي المدعم بالقوة التي تحرق كل من يفكر في الاقتراب من أرضنا لأن وقتها هتقاتلكم صخور صحرائنا قبل أن نقاتلكم نحن".

ووجه محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، رسالة نارية إلى كل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود مصر وأمنها واستقرارها، قائلا: "مصر قادرة كويس تدافع عن نفسها وتحمي حدودها وأرضها أما الدول العربية.. فالتقدير أصبح متروك لكم.. اللهم بلغت.. اللهم بلغت... اللهم فاشهد".

تابع، أنا بفكر الكل بمستقبله اللي جاي واللي أصبح قيد التنفيذ بالقوة... اللي بيحصل في قطاع غزة المحتلة ليس إلا أنه نقطة بداية المخطط وجر الجميع لأتون لا يعلمه إلا الله".