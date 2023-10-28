نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتغطي بالأمريكان عريان.. محمد موسى منفعلا: متى تستيقظ الأمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفعل الإعلامي محمد موسى، على الهواء موجها رسالة قوية إلى كل العرب، متسائلا: يا كل العرب متى تستيقظ الأمة؟.. هل هيفضل بعضكم فاكر وواهم نفسه أنه متغطي بأمريكا والغرب.. لأ يا حبيبي أنت وهو المتغطي بالأمريكان عريان وللأسف كلكم تحت التقسيم وبسهولة شديدة هيتم ده لو مفوقتوش لأن بلادكم كلها فيها قواعد عسكرية أمريكية وغربية ومصر الدولة الوحيدة الخالية من القواعد دي ومصر الوحيدة هي الدولة القادرة علي حمايتكم وحماية شعوب المنطقة العربية".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنا بفكر الكل بمستقبله اللي جاي واللي أصبح قيد التنفيذ بالقوة... اللي بيحصل في قطاع غزة المحتلة ليس إلا أنه نقطة بداية المخطط وجر الجميع لأتون لا يعلمه إلا الله".

تابع، طول ما العرب كل واحد فيهم بيدور علي مصلحته ومش فاهم أن هو ده المخطط.. وهو تفتيت المواقف العربية وعدم التوحد فأبشروا بالتقسيم بالقوة.. وبكل صراحة مصر مش هتواجه المخطط لوحدها ومش هتحارب بالوكالة.. كلكم لازم تكونوا في قلب الحدث وإلا هتكون شعوبكم ضحية تفكير محدود وغير مدروس".