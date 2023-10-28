نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن تشارك في المؤتمر الدولي للاستثمار في التعدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت حملة مواطن لدعم مصر، في مؤتمر الاتحاد الإفريقي الدولي للتعدين والاستثمار بالتعاون مع الاتحاد العربي للذهب والمجوهرات والاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، التابعان لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، تحت عنوان "مستقبل التعدين.. بين الاستخراج والاستثمار" في مصر وإفريقيا والعالم العربي، بحضور كل من محمد فاروق المنسق العام لحملةمواطن على مستوى الجمهورية، والمهندس هيثم أمان، والمهندس عبد الوهاب أبو يوسف، والدكتور هاني مهنى، نواب المنسق العام، واللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان ومستشار الأمن القومي بالحملة، ومحمد عبد المنعم، منسق الحملة بمحافظة أسوان، وأحمد الليموني، المنسق الإعلامي للحملة.

وأعرب الاتحاد عن سعادته بمشاركة الحملة، في المؤتمر الدولي الذي يسعى إلى بحث فرص الاستثمار في مجال التعدين وخاصة الذهب، في حضور عدد من سفراء الدول الإفريقية ورجال أعمال مهتمين بالتعدين، من أجل المساهمة في زيادة فرص الاستثمار ودعم الاقتصاد القومي للدولة المصرية.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي الدولي للتعدين والاستثمار، دعمه الكامل لحملة مواطن في الداخل والخارج، بكل ما يملك من إمكانيات لوجستية قد تفيد الحملة خلال الفترة المقبلة، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.



وفي ذات السياق أكد محمد فاروق، المنسق العام، إن المشاركة في المؤتمر تأتي في إطار دور الحملة في التواصل مع كل أطياف الشعب لمعرفة متطلباته لنقلها إلى الجهات المختصة والمساهمة في إزالة أي عوائق قد تهدد الاستثمار وتعطل حركة العمل، موضحا أن التعدين أحد أهم القطاعات الاستثمارية في مصر، وعلى المهتمين اقتناص الفرصة والاستفادة من خطط الدولة الداعية والداعمة لأي استثمار محلي أو أجنبي، والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي الوطني، وتوفير فرص عمل تساهم في خفض نسب البطالة بين الشباب.