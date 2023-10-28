نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاركة مُتميزة للهيئة العربية للتصنيع في افتتاح المُلتقي والمعرض الدولي الثاني للصناعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مُشاركة مُتميزة شهدتها الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات الدورة الثانية للمُلتقى والمعرض الدولي للصناعة والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتشارك الهيئة العربية للتصنيع بجناح مُتميز يُبرز دورها الهام كظهير صناعي للدولة في التحديث والتطور التكنولوجي تحقيقا لأهداف الجمهورية الجديدة ،وتأكيدا لمجهوداتها في تنفيذ خطة الدولة في تعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا فى مختلف الصناعات وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن تطوير نظم التصنيع وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الإقتصاد القومي وقاطرة التنمية الإقتصادية الشاملة في مصر.

ويتضمن جناح الهيئة أحدث التقنيات والمنتجات الصناعية، التي تشارك بها في مشروعات التنمية الشاملة وتلبية كافة احتياجات المؤسسات الصناعية، ومنها مجالات ( البنية التحتية، مثل شبكات المياه والصرف الصحى، وطلمبات المياه، مواسير البولي إيثيلين، شبكات الغاز الطبيعى )،

وأيضا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والسكك الحديدية والصناعات الإلكترونية مثل أجهزة الحاسب والتابلت وكاميرات المراقبة وايضا تصنيع قطع الغيار المختلفة والصناعات الطبية ومنها المفاصل والشرائح والاسرة الطبية وجهاز التنفس الصناعي وحضانات الأطفال، وهناك اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة لجميع السيارات والمركبات، وايضا مشروعات التحول الرقمى وتجهيز سيارات الإسعاف وسيارات حماية البيئة وسيارات نقل الأموال وسيارات البريد المتنقلة والمراكز التكنولوجية المتنقلة بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات الرئاسية المتنوعة ومنها مبادرة حياة كريمة وتبطين الترع، ومشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وغيرها.

يُذكر أن الهيئة العربية للتصنيع حققت خلال السنوات الأخيرة، العديد من الإنجازات الإستثنائية التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في مجال الصناعات الدفاعية ولكن في المجال المدني أيضًا، وذلك على الرغم من التحديات الإقتصادية التي يشهدها العالم.