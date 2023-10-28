عاجل - الرئيس السيسي: الذكاء الاصطناعي هو المستقبل

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ أحد طلاب المدارس الفنية، خلال تفقده المعرض الدولي للصناعة المقام في مركز المنارة للمؤتمرات، إن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، ومن يدرس هذا العلم ويكون موهوبا فيه عنده فرصة عمل في مصر وخارج مصر.

نصيحة مهمة من السيسي لـ طلاب المدارس الفنية

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نصيحة مهمة لطلاب المدارس الفنية، بضرورة ممارسة الرياضة جانب الدراسة، مؤكدا أهمية الرياضة لصحة الطلاب والحرص على ممارستها بشكل يومي ومستمر.

المعرض الدولي للصناعة.. الرئيس السيسي يجري حوارا مع طلاب المدارس الفنية

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوارا مع طلاب المدارس الفنية المتخصصة، وذلك خلال تفقد المعرض الدولي للصناعة المقام في مركز المنارة للمؤتمرات.

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وتحدث الرئيس السيسي مع الطلاب عن دراستهم والاستفادة منها والتخصص لكل طالب، وكيفية الاستفادة من الدارسة في سوق العمل.

الرئيس السيسي يتفقد المعرض الدولي للصناعة

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بالمعرض الدولي للصناعة، والمقام في مركز المنارة للمؤتمرات.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية والمقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات، وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، من حضور المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح كل الضحايا المدنيين قائلا: "اسمحولي أطلب منكم نقف دقيقة حداد على أرواح الضحايا المدنيين.. كل المدنيين اللي سقطوا إجلالا واحتراما مننا".