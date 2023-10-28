الرئيس السيسي بالمعرض الدولي للصناعة: الذكاء الاصطناعى هو المستقبل كله

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة بين أروقة المعرض الدولي السنوي للصناعة والمقام في مركز المنارة للمؤتمرات، وحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التواصل مع طلاب المدارس الفنية التقنية المتواجدين داخل المعرض.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأحد الطلاب: "الذكاء الاصطناعي هو المستقبل كله.. ومن يدرس هذا العلم ويكون موهوبا فيه عنده فرصة عمل في مصر وبره مصر".

ونصح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طلاب المدارس الفنية، بضرورة ممارسة الرياضة جانب الدراسة، مؤكدا أهمية الرياضة لصحة الطلاب والحرص على ممارستها بشكل يومي ومستمر.