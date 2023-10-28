وزير الأوقاف يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لبحث التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 04:33 مساءً - استقبل معالي الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم السبت 28/ 10/ 2023م بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لبحث التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وخلال اللقاء استعرض وزير الأوقاف جهود وزارة الأوقاف في مجال التدريب والترجمة والنشر، وسبل التعاون بين وزارة الأوقاف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال التدريب وبخاصة المهارات الإعلامية، والإعلام الرقمي، وإدارة الأعمال.

كما ناقشا الإعداد لبروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال التدريب واستكمال مرحلتي الماجستير والدكتوراه للأئمة المتميزين بناء على ترشيح الوزارة واجتياز المرشح للاختبارات المؤهلة.

وقد أهدى الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نسخًا من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف.