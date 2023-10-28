الخشت يصدر قرارًا بتكليف الدكتورة علا مصطفى للقيام بأعمال عميد كلية طب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 04:33 مساءً - د.الخشت يوجه بالعمل المؤسسي وتطبيق أعلى معايير الجودة واستمرار عمليات التطوير بالكلية وفق استراتيجية الجامعة

د. الخشت: الأولوية القصوى للعمل بروح الفريق وجودة انتظام الاعمال

أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتورة علا مصطفى محمد عمر وكيلة كلية طب الأسنان، للقيام بأعمال عميد الكلية لحين إتمام إجراءات تعيين عميد للكلية.

وتقدم الدكتور الخشت، بالشكر للدكتور هشام عبد الحكم عميد الكلية السابق، على جهوده في عملية تطوير الكلية خلال فترة عمادته، مشيرًا إلى أن الكلية سوف تستفيد من خبراته خلال الفترة القادمة في مشروعات التطوير بالكلية وعدد من المهام الأخرى.

ووجه الدكتور الخشت، الدكتورة علا مصطفى بضرورة أن يكون العمل داخل كلية طب الفم والأسنان في إطار بيئة العمل المؤسسي، وفي إطار تطبيق معايير الجودة ، وأن الأولوية القصوى تتمثل في الوحدة والعمل بروح الفريق وقواعد الديمقراطية التشاركية الملتزمة بقانون تنظيم الجامعات، واستمرار خطط التطوير وتوفير مقومات تحقيقها ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع، مؤكدًا أن نجاح أي مشروع للتطوير يقوم على التكامل بين عناصره، كما يقوم على الحفاظ على التقدم المضطرد في تحقيقه، مع عمليات التقييم المستمرة من أجل تحسين مستوى الأداء في إنجاز الخطط وتحقيق المستهدفات.