وزارة النقل تنظم المؤتمر التحضيرى الأول لتكنولوجيا النقل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - بدأت وزارة النقل الاستعدادات والتجهيزات الخاص بالمؤتمر العالمي لرقمنة وتكنولوجيا النقل، بحضور قيادات قطاعات النقل المختلفة لمناقشة تطوير قطاعات النقل.

ومن المقرر أن تنظم وزارة النقل بعد غد الإثنين المؤتمر التحضيرى الأول لتكنولوجيا النقل والذى تطرح خلالة الوزارة كافة الاستعدادات لتطوير قطاعات النقل المختلفة.

وتستهدف النقل طرح أفكارها لتطوير السكك الحديد ومترو الأنفاق والنقل البحري، وخطوات ميكنة القطاعات المذكورة ورقمنتها، لرفع مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن.

ويعقد وزير النقل ، خلال الفترة المقبل مؤتمر تحضيري لبدء الاستعدادات للمؤتمر العام لتكنولوجيا النقل.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتنافسية والإبداع بين المشاركين وتبادل الخبرات والمعارف اللازمة لتطوير هذا المجال بشكل أفضل، كما يتضمن المؤتمر بعض الفعاليات مثل ورش العمل والمعارض التي تسمح للمشاركين بتبادل الأفكار والتواصل مع خبراء مجال النقل البحري، وبالتالي تعزز فرصهم لتحقيق النجاح والتميز في هذا المجال المتطور.

يذكر أن وزارة النقل سبق ونظمت العديد من المؤتمرات لمناقشة رقمنة الموانئ وكان آخرها مؤتمر مارلوج بالتنسيق مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والذي ناقش خطط رقمنة الموانئ والربط بالذكاء الاصطناعى