نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية تعلن دعمها الكامل للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 05:32 مساءً -

استكمالاً للقاءات والاجتماعات التي تعقدها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لكافة مكونات المجتمع المصري، استقبلت الحملة اليوم السبت بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية للدورة النقابية، برئاسة هشام فاروق المهيري رئيس النقابة.

ووقفت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي دقيقة حداد على أرواح كل الضحايا المدنيين الذين سقطوا في خضم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقال رئيس الحملة، المستشار محمود فوزي، أن الحملة علقت أنشطتها لعدة أيام تضامنا مع الأحداث في فلسطين وعلى حدودنا الشرقية، لأنها ليست قضية انتخابية بل هي قضية وطنية وإنسانية، مشيرًا إلى أن الموقف المصري واضح تجاه ما يحدث مع أشقائنا في فلسطين.

وثمن فوزي خلال اللقاء دور النقابة في دعمهم لقرارات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى لحفظ الأمن القومي، فضلا عن التواصل المستمر مع أعضائه والتحسين المستمر لبيئة العمل وتطوير العمال، مشيرًا إلى نشاطهم الملحوظ في المشاركة في الفاعليات التي تطلقها الوزارات المختلفة.

من جانبه، أكد وفد النقابة على دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأنهم حريصون على توعية أعضاء النقابة بما يحدث في مصر ودور القيادة السياسية في الحفاظ على الدولة رغم تحديات الوضع الراهن، فضلا عن نشر الوعي بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، سواء للأعضاء داخل مصر أو خارجها عن طريق عمل ندوات ومؤتمرات مختلفة.