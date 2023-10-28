نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يلتقى نظيره الجنوب سوداني لبحث التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، لبحث التعاون بين البلدين.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء الوزير الجنوب سودانى، مشيرًا إلى أن اللقاءات الدورية بين الوزيرين دليل على العلاقات العميقة التي تربط البلدين الشقيقين، وآخرها الاجتماع الأخير في شهر سبتمبر الماضى والذى كان إجتماعًا مثمرًا يُسهم فى تعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه أعرب بال ماي دينج عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم، وحرصه على استمرار وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وأكد الدكتور سويلم دعم مصر الدائم لدولة جنوب السودان فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تخدم المواطنين بجنوب السودان، حيث اتخذت مصر العديد من الخطوات لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأخير للجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان.

وأشار الوزير، إلى أن مصر أنشأت ٢٠ محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية وجاري تنفيذ (٨) محطات أخرى، وإنشاء (٤) سدود لحصاد مياه الأمطار، وتطهير المجاري المائية من الحشائش المائية لخدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضانات، وكذلك الاهتمام بالدعم المؤسسي لوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان بإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر وكذلك الإهتمام بالتدريب وبناء القدرات.

كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة لنظيره الجنوب سودانى لمشاركة ممثلين عن دولة جنوب السودان فى اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة AWARe والمزمع عقدها يوم الاثنين الموافق ٣٠ أكتوبر الجارى ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه، مشيرًا إلى أن مصر بدأت في صياغة خطة عمل للمبادرة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وحتى موعد انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28، والذى سيتم خلاله تنظيم اجتماع وزاري بمشاركة الجهات المانحة والبنوك ومؤسسات التمويل.