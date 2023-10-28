الفصائل الفلسطينية تستهدف تل أبيب ومحيط مطار بن جوريون.. صفارات الإنذار تدوى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 06:32 مساءً - استهدفت الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، مدينة تل أبيب شمال البلاد ومحيط مطار بن جوريون.

فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفصائل استهدفت تل أبيب ومحيط بن جوريون بصواريخ، ما أدى لتفعيل صفارات الإنذار التي تدوي في هذه اللحظات.

ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب، اليوم السبت، حسبما أفادت به مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي المحتلة، فيما أعلنت حركة حماس أنها قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة.

وشنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الجمعة، مداهمات مستهدفة داخل قطاع غزة، شملت ضربات جوية ومدفعية في منطقة الشجاعية، واستهدفت البنية التحتية لحركة المقاومة الفلسطينية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ21 على التوالي، حيث يشن جيش الاحتلال قصفًا عنيفًا على القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري، ما أسفر عن تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية ومنازل المواطنين في غزة، إضافة إلى سقوط أكثر من 7326 شهيدًا حتى الآن، نصفهم من الأطفال، بجانب الإصابات الخطيرة التي وصلت لأكثر من 19 ألف إصابة، منها إصابات خطيرة تصل لحد الإعاقة أو حروق هائلة من الدرجة الأولى والثانية تصل إلى 80%.