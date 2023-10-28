«التجمع» يطلق حملة شعبية لدعم الشعب الفلسطيني ​

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 06:32 مساءً - قرر المكتب السياسي لحزب التجمع، في اجتماعه اليوم السبت، إطلاق الحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، لتكون جبهة شعبية مصرية للتضامن مع أشقائنا الفلسطينيين، بالمساعدات العينية (سلع غذائية ومستلزمات طبية وبطاطين وملابس شتوية)، وكذلك إظهار كافة أشكال الدعم والمساندة السياسية .

ودعا "التجمع"، كافة قياداته وأعضائه في المحافظات المختلفة لتشكيل الحملة والانخراط فيها، والتنسيق مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للبدء فورًا في تفعيلها، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والهلال الأحمر المصري.