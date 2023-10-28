نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة تنفذ قافلة طبية مجانية للطلاب والعاملين بمدارس أطفيح (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بتنفيذ قافلة طبية مجانية لمدة يومين بإدارة أطفيح التعليمية، في مدرسة المستقبل بقرية الكداية.

وذلك بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية، لدعم المجتمع ومساندة الملفات الحيوية المعنية بالتنمية المستدامة، وحرصا على صحة أبنائنا الطلاب ورعايتهم.

وبدعم وعناية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، وبرعاية وإشراف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية

وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

حيث تم التعاون بين الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار والمشاركة المجتمعية لأحدى المؤسسات للأعمال الخيرية، لتنفيذ 48 قافلة طبية بمحافظة الجيزة فى الإدارات التعليمية، بأطفيح، العياط، والصف، أبو النمرس، الحوامدية، ومنشأة القناطر.

وتحتوى القوافل على تخصصات الأطفال، رمد، باطنة، أنف وأذن، جلدية، وتوعية صحية.

ويقدم الكشف والعلاج بالمجان والفئات المستهدفة فى القوافل هى الطلاب، والمعلمين، وأولياء الأمور بواقع 700 حالة فى القافلة الواحدة.

وتتم القوافل تحت اشراف نور البنهاوى مدير قسم المشاركة المجتمعية مركزي، وفاطمة سعودى مدير إدارة التنمية المستدامة مركزى.

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