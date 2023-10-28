الهلال الأحمر: غزة تعانى أسوأ كارثة إنسانية.. ويجب زيادة إدخال المساعدات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 08:31 مساءً - أكدت مي الصايغ، مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، أن ما تم إدخاله لغزة من مساعدات ضئيل جدًا، مقارنة بحاجات القطاع الذي يعاني أسوأ كارثة إنسانية.



وفي مداخلة عبر الفيديو لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، طالبت مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي العالم بتحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة، مشددة على أهمية تأمين إدخال المساعدات للقطاع الذي يعاني أسوأ وأعنف قصف.

ورأت مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، أن العدوان الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين والأطقم الطبية في قطاع غزة، مضيفة أن المؤسسات الصحية تعاني بشدة في قطاع غزة.

كما أشادت مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر المصري، بدور الهلال الأحمر المصري والقائمين عليه، مؤكدة أنه يقوم بدور محوري لتنسيق الدعم الدولي.