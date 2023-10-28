تخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديرى مدارس من الأكاديمية العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 08:31 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتعظيم الإستفادة من قدراتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة بكافة المجالات، قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديرى مدارس بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

تضمنت المراسم تفقد معرض مشاريع التخرج للدارسين بالدورة فى إطار رؤية مصر 2030 لتطوير العملية التعليمية أعقب ذلك عرض الموقف التدريبى للدورة وعرض فيلم تسجيلى لمراحل إعداد وتنفيذ الدورة بدءاً من استقبال الدارسين ومروراً بالتدريب الفنى والتخصصى، وكذا إستعراض ومناقشة البحث الجماعى والذى تم إعداده بواسطة الخريجين، وألقى أقدم الدارسين كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على ما لمسوه خلال فترة تدريبهم من رعاية واهتمام وما إكتسبوه من مبادئ وخبرات راقية خلال دراستهم بالكلية الحربية، تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة وتكريم أوائل الخريجين وتوزيع شهادات التخرج .

وألقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كلمة أشار خلالها إلى أهمية تلك الدورات التى تأتى فى إطار رؤية الدولة المصرية بهدف خلق أجيال جديدة من أبناء مصر قادرين على العمل وفقاً لأعلى معايير الإنضباط الذاتى والمستوى العلمى الراقى لخدمة الوطن بمختلف المجالات .

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق فى مجال عملهم، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث نظم الإعداد والتأهيل ليتوافق مع التطور المستمر الذى تشهده نظم التعليم العالمية بما يعود بالنفع على الدارسين .

حضر مراسم التخرج اللواء أ ح خالد أحمد شوقى مساعد وزير الدفاع والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وعميد كلية التربية بجامعة حلوان، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .