السيول تضرب طريق سفاجا قنا وتوقف الحركة المرورية في الاتجاهين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 08:32 مساءً - شهد طريق "سفاجا- قنا"، وتحديدا بمنطقة الكيلو 85، سيولا أدت إلى قطع الطريق وتوقف الحركة المرورية من الاتجاهين، وتجرى الأجهزة المختصة متمثلة فى مجلس مدينة سفاجا وإدارة المرور، إيجاد حلول لتسير حركة المرور بين محافظة قنا والبحر الأحمر .

وقال ياسر شعبان، رئيس الوحدة المحلية بمدينة سفاجا، إن السيول قطعت الطريق فى منطقة الكيلو 85 وجارى العمل حاليا على تسيير أحد جانبي الطريق لتسيير الحركة المرورية بعد تكدس السيارات على الجانبين.

وأكد رئيس المدينة أن الحركة المرورية متوقفة تماما ولن نتعجل في فتح الطريق حرصا على سلامة المواطنين.