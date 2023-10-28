السيول تضرب طريق سفاجا قنا وتوقف الحركة المرورية في الاتجاهين

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 08:32 مساءً - شهد طريق "سفاجا- قنا"، وتحديدا بمنطقة الكيلو 85، سيولا أدت إلى قطع الطريق وتوقف الحركة المرورية من الاتجاهين، وتجرى الأجهزة المختصة متمثلة فى مجلس مدينة سفاجا وإدارة المرور، إيجاد حلول لتسير حركة المرور بين محافظة قنا والبحر الأحمر .
وقال ياسر شعبان، رئيس الوحدة المحلية بمدينة سفاجا، إن السيول قطعت الطريق فى منطقة الكيلو 85 وجارى العمل حاليا على تسيير أحد جانبي الطريق لتسيير الحركة المرورية بعد تكدس السيارات على الجانبين.
وأكد رئيس المدينة أن الحركة المرورية متوقفة تماما ولن نتعجل في فتح الطريق حرصا على سلامة المواطنين.
كما شهدت مدينة حلايب، جنوب محافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار متوسطة، مصاحبة لرعد وبرق على اغلب مناطق حلايب وصولا إلى مدينة الشلاتين شمال حلايب، حيث ينتظر أهالى حلايب وشلاتين سقوط الأمطار لظهور العشب واكتساء الصحراء بلون العشب الاخضر.
كما شهدت مدن شمال محافظة البحر الأحمر الغردقة ورأس غارب انتشار للسحب المحملة، حيث من المتوقع ان تشهد تلك المدن سقوط امطار خلال الساعات القليلة المقبلة .
كانت شكلت محافظة البحر الأحمر لجان من ادارة الازمات بالمحافظة وبالتنسيق مع ادارة الازمات بمجالس المدن للتأكد من جاهزية البرابخ ومشروعات مواجهة السيول لموسم الشتاء بشكل عام.
سيول الكيلو 85 طريق سفاجا - قنا
سيول الكيلو 85 طريق سفاجا - قنا
سيول الكيلو 85 طريق سفاجا - قنا