نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورش توعوية ودعم نفسي للوافدات السودانيات بمركز شباب أرض اللواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إدارة تمكين الشباب، ورش دعم نفسي وتوعية وادارة حاله للوافدات الافارقة من جنسيات سودانية بمركز شباب أرض اللواء.

تهدف الجلسات إلى الدعم النفسي للأشقاء الأفارقة عن طريق عمل جلسات يتم فيها الاستماع إليهم وسرد ما مروا به من ظروف قاسية ودعمهم وتقويتهم ومحاولة فهم مشاعرهم وأفكارهم بصوره مستمرة ومنظمه.

الجدير بالذكر أن الجلسات بدأت من تاريخ 18 يوليو 2023 ويتم تقديم الدعم لهم فى صورة جلسات بعدة انشطة مختلفة وكذلك أنشطة توعوية عن الصحة الإنجابية والتوعية بالعنف لعدد 60 من الوافدات.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،و توجيهات منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، ودكتور احمد عبد الوكيل وكيل الوزارة ومدير المديرية، إشراف عادل فهمى وكيل المديرية للشباب، والدكتورة شيماء سمير مدير إدارة تمكين الشباب، وتنفيذ ومتابعه اميرة ابو النجاح معاون مدير المديرية للشئون الشبابية - ومسئول الوافدين بمركز شباب أرض اللواء، ونبيل سراج مدير مركز شباب ارض اللواء، ومدربي الورش سارة عفيفي، وهند ناصف.

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