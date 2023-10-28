رئيس وزراء الاحتلال: الحرب في قطاع غزة ستكون طويلة وصعبة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 09:36 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خلال حديثه اليوم فى مؤتمر صحفى حول الأحداث فى غزة، إن الحرب فى قطاع غزة ستكون «طويلة وصعبة».

وأكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلى يحارب تحت الأرض وفوقها، وأكد نتنياهو أن العملية البرية الجارية فى غزة هى المرحلة الثانية من الحرب.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلى فى مؤتمر صحفى بحضور وزير الدفاع أن الهدف هو القضاء على حركة حماس، مشيرا إلى أنه تعهد لأهالى المحتجزين بالعمل على إطلاق سراحهم.

بدوره أكد وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، أن الجيش يحارب تحت الأرض وفوقها وأنه ليست لنا مصلحة فى توسيع الحرب لكننا مستعدون على كل الجبهات. من ناحية أخرى، أكد عضو المجلس الحربى فى إسرائيل بينى جانتس أن العملية البرية يمكن أن تساعد فى إعادة المحتجزين.