الحركة المدنية تثمن الموقف الرسمى للدولة فى إيصال المساعدات إلى غزة ومواجهة التوطين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 09:36 مساءً -

ثمنت الحركة المدنية، الدور المصرى فى التأكيد على حقوق الفلسطينيين، كما أثنت على الدور المصرى فى تسهيل وصول المساعدات الى غزة عبر معبر رفح والوقوف ضد التهجير وطرد الفلسطينيين من غزة.

وطالبت الحركة المدنية في ختام اجتماع لها اليوم السبت لبحث الوضع المتدهور في قطاع غزة، بطرد السفير الاسرائيلي من مصر وسحب السفير المصرى من إسرائيل، موجهة في الوقت نفسه الدعوة لأوسع تضامن شعبى مع الشعب الفلسطيني، وقالت الحركة إنها توجه الاحترام والتحية لكل صوت صاحب ضمير فى نصرة الفلسطينيين، كما وجهت التحية إلى الامين العام للامم المتحدة لموقفه من القضية الفلسطينية.

وأدانت الحركة المدنية التحيز الأمريكى لإسرائيل، مؤكدة في الوقت نفسه أن العدوان ليس فقط على غزة ولكنه على كل مصرى صاحب ضمير.