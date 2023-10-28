حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من النقابة العامة للعالمين بسكك حديد مصر والمترو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 09:36 مساءً - استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق.

وتعد نقابة العاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق من أقدم النقابات المصرية وتضم 24 لجنة نقابية بها 75 ألف عامل، وتقدم الخدمات المستمرة لأعضائها.

وأشاد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، بموقف النقابة على دعم القضية الفلسطينية، وهي استكمال لموقف الشعب المصري الثابت تجاه القضية بالدعم لأشقائنا في فلسطين، مؤكداً أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية أولى اهتماماً كبيراً بالسكك الحديدية وتطوير البنية التحتية من خلال رفع كفاءتها وتطويرها حيث شمل التطوير القطارات والمزلقانات والمحطات والعنصر البشري وعمل مشروعات جديدة، الأمر الذي انعكس على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

مؤكداً أن مصر خلال الفترة الماضية تقدمت من حيث مؤشر كفاءة خدمات القطارات إلى المرتبة الـ50 عالمياً، وذلك بعد اهتمام الدولة منذ عام 2014 في تنفيذ خطتها في مجال السكك الحديدية بتكلفة اجمالية تقدر نحو 225 مليار جنيه، حيث وصلت عدد الجرارات الجديدة إلى 990 جرار سكة حديدة في عام 2023، فضلا عن تطوير البنية التحتية لعدد 295 مزلقان، وكذلك زيادة محطات المترو خلال السنوات التسع الماضية إلى 101 محطة مترو بعد أن كانت 64 محطة في عام 2014.

من جانبه، قال وفد النقابة أنه منذ تسع سنوات حرص المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على تطوير قطاع السكة الحديد بالكامل، لحرصها على تقديم أعلى مستوى من الخدمات للجمهور، مؤكدين انهم يقومون بعمل مؤتمرات توعوية لأعضاء النقابة وعمالها لتعريفهم بإنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال السنوات التسع الماضية، والتي لمسوها بالفعل في قطاع النقل، مثمنين دور المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في حماية مصر من التهديدات التي تحيط بها خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية، فضلا عن شعور المواطن بالأمن والأمان والاستقرار وتوفير حياة كريمة للمواطن.

وأكد وفد النقابة على ضرورة المشاركة الايجابية في الاستحقاق الدستوري، مطالبين بعمل لجان للمغتربين خلال فترة الانتخابات لتيسير الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.