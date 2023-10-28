الطرق والكبارى: سيول بطريق سفاجا / قنا وغلق اتجاه مرورى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 10:33 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للطرق والكبارى أنه في تمام الساعة 18.00 حدث سيل عند كم 85 بطريق سفاجا / قنا (المنطقة التاسعة)، وعلى الفور قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور وتم غلق الطريق في اتجاه ( قنا / سفاجا ) من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا في هذه المسافة من الطريق للعمل في الإتجاهين .

وأشار بيان الهيئة إلى إنه بعد انتهاء السيل تم المرور على الطريق ووجد أجزاء بها نحر وإطماءات فى اتجاه (قنا/سفاجا)، وتم استمرار غلق اتجاه ( قنا/ سفاجا ) من كم 40 حتى كم 85 كم بالتنسيق مع المرور مع فتح باقي الطريق في الاتجاهين

كما دفعت الهيئة بطاقم من المهندسين والمعدات لإصلاح النحر وإزالة الإطماءات.

