10 آلاف شخص يتظاهرون في العاصمة الألمانية برلين تضامنا مع غزة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 أكتوبر 2023 11:32 مساءً - خرج ما يقرب على 10 آلاف شخص اليوم السبت إلى فى برلين - حى كروزبر؛ دعما لفلسطين قطاع غزة، ورفع بعض المتظاهرين ملصقات تتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية»، فيما هتف البعض ضد الحكومة الفيدرالية فى ألمانيا؛ لدعمها لإسرائيل.

ولوح المتظاهرون، بالأعلام الفلسطينية، وهتفوا (تحيا فلسطين) و (فلسطين حرة)، وسط تغطيات مكثفة لمحطات التلفاز الألمانية والصحف المحلية والدولية.

وذكرت الشرطة أن عددا من المتظاهرين تسلقوا الجسر العالى بين محطتى مترو الأنفاق وأطلقوا الألعاب النارية، وأوقفوا حركة المرور فى مترو الأنفاق. وأفادت الشرطة بأنه بعد أن مغادرة المتظاهرين، قضبان قطار المترو؛ استؤنفت الحركة به.