كرم جبر: مصر مستهدفة على مر التاريخ والعقلية الإسرائيلية مناورة لا تعترف بحقوق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في كلمته خلال الصالون الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مصر مستهدفة على مر التاريخ، مشيرا إلى أن العقلية الإسرائيلية مناورة لا تعترف بحقوق ولا تعترف بآخرين.

وأضاف: فبعد أن استطاعت العسكرية المصرية تحرير سيناء في السادس من أكتوبر وعلى مدار 22 سنة بعد الحرب تم استلام مدينة طابا وتم رفع العلم المصري عليها، وبعد نطق المحكمة الدولية للحكم عانق رئيس الوفد الإسرائيلي رئيس الوفد المصري قائلا: نحن نعلم كإسرائيليين أن طابا مصرية بنسبة ألف في الألف ولكن أردنا أن نختبر ذكاءكم لعلكم تخطئون فنأخذ منكم طابا، فهذه هي العقلية الإسرائيلية مناورة".

كما أكد كرم جبر أن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتمثل في التهجير لسيناء فسيناء أرض مصرية، وقد تم عرض هذا الموضوع من قبل على الرئيس الراحل محمد أنور السادات فرفض، وحدث نفس الموقف مع الرئيس الراحلى محمد حسني مبارك فرفض، موضحًا أن قضية الشرق الأوسط الكبير هي خطة موضوعة منذ زمن بعيد ويحاولون تطبيقها خطوة خطوة، مشيدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الصناعة الدولي والذي طمأن فيها المصريين، فمصر قوية جدًّا بالقدر الذي تستطيع به الدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي، فقط علينا العمل والاجتهاد كل في مجاله، فالموقف المصري قوي وصلب وعلينا أن نثق في قرارات الدولة وقوة جيشنا.