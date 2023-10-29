نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف: لا بد من فضح جرائم المحتل وقتله بدم بارد للنساء والأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يدعو لفضح جرائم الاحتلال وقتله بدم بارد للنساء والأطفال. قائلا:- "بدأت بعض الأصوات الغربية ترفع صوتها عاليا برفض إبادة الاحتلال لأهالي غزة وترى الحل في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية "حل الدولتين" فلنفضح جرائم المحتل وقتله بدم بارد للنساء والأطفال لنعرّي أفعاله الإجرامية".