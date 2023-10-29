نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط أمطار.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، تنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مع وجود فرص أمطار خفيفة على خليج السويس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24.