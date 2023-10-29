حظك اليوم.. توقعات الابراج الاثنين 30-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 08:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 30-10-2023

مهنياً: قلل من كلامك القاسي وصراحتك الجاحة لان الاجواء الفلكية غير مناسبة تحت تاثرات المربع الفلكي مع بين القمر من الجدي والشمس من الميزان لذلك لا تزيد الشك بالأوهام وحاول ان تتكلم عما يزعجك ولا ترد بعصبية او انفعال ولا للقرارت العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول إنجاز المطلوب منك لتبقى مرتاحاً من هموم لا دخل لك فيها.

عاطفياً: اهتمامك ببعض التفاصيل المهمة يدفع الشريك إلى منحك مزيداً من الثقة وحرية التحرك.

صحياً: لا تتهاون في بعض الأمور التي قد تشكل خطراً على صحتك في المستقبل.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 30-10-2023

مهنياً: الامور ايجابية وضعك المهني هو الافضل تجذب الفرص وتتحكم في حياتك تحت تاثيرات القمر الذي يتنقل في برج الجدي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الميزان ما يسهل الاتصالات ويجعل مقاربتك للناس والمفاوضات أكثر إيجابية، وتمضي الوقت بعيداً عن ضجيج الزملاء.

عاطفياً: تنشط عاطفياً وتلتقي أشخاصاً في حفل أو مناسبة سعيدة ترتاح إلى صحبتهم.

صحياً: قد تسمع خبراً مفاده أن أحد الأعزاء تعرّض لأزمة قلبية، فيتعكر مزاجك ثم ترتاح.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 30-10-2023

مهنياً: تتحسن الاوضاع وتشعر بالحماس الذي يجعلك تناقش علاقة مهنية جديدة كذلك سوف تنهال عليك فرصا عديدة لتحسين وضعك المالي، لكن بعض المحاذير تدفعك إلى التفكير ملياً قبل التنفيذ.

عاطفياً: مشاريعك العاطفية مع الشريك تتحقق كلها، وقد تواجهان عراقيل محدودة تتلغبان عليها.

صحياً: تشعر بتحسن صحي بعدما تقيدت بتناول الأدوية التي وصفها لك الطبيب.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 30-10-2023

مهنياً: تفتقد للسلام تحت تاثيرات المربع الفلكي بين اخصامك القمر من الجدي والشمس من الميزان ما يجعلك قلقا على وعود لا تنفذ لا تستسلم للضغوط ولا تسمح للمعنويات بالتراجع حتّى لو واجهت الكثير من المشاكل وخفف من التشكي وابتعد عن العناد والتصلب في مواقفك.

عاطفياً: لا تقحم نفسك في مشاكل مع الشريك، وهو يلجأ إليك طالباً منك الوقوف إلى جانبه.

صحياً: تتحسن أوضاعك الصحية وتبشر بأن كل ما تعرضت له من أمراض كان بسبب الأعصاب.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 30-10-2023

مهنياً: متفائل متعاطف مع الغير في هذا اليوم الذي يقدم لك فرصا لتطوير مهاراتك ويدفعك للتقدم بجراة وعزم وثقة بالنفس كبيرة فتنسى كل مشاكلك وتبتعد عن كل ما يسبب لك التوتر ووجع الرأس في مجالك المهني.

عاطفياً: عليك أن تفكر بعقلك لا بقلبك فقط تجاه الشريك، وتالياً منحه هامشاً أكبر للتعبير عن آرائه.

صحياً: تشعر بالتوتر ولا تعرف ما السبب، أقصد النادي الرياضي وهدئ أعصابك.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 30-10-2023

مهنياً: يوم مكثف من الحظوظ والمشاريع الناجحة لذلك حاول ان تستفيد من تاثيرات القمر من الجدي الذي يحمل فرصة سعيدة فأنت مؤثر تناقش بعقلانية وحديثك المنمق يساعدك على توسيع شعبيتك كذلك قد تستجد بعض الأمور في العمل، وتسلّط الأضواء على مهارتك وقدرتك على مواجهة الأعباء.

عاطفياً: الشريك قادر على تسوية أموره العائلية، فلا تتدخل حتى لا تزيد الوضع تأزماً.

صحياً: إياك والإكثار من تناول اللحوم والدهنيات، ولا سيما أنك قابل للسمنة بسرعة.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 30-10-2023

مهنياً: بالرغم من المربع الفلكي والقمر المعاكس من الجدي الا انك سوف تفرح بعاءدات مالية جيدة كذلك سوف ترطب الشمس التي تتنقل في برجك الأجواء في العمل اليوم، ويطرأ مستجد ما يؤشر إلى بعض التبدلات الايجابية في الظروف والمبادرات التي تعزز موقعك العملي.

عاطفياً: تفرحك الأجواء وتنقلك إلى موقع آخر، فتعيش مغازلة جميلة أو تلتقي بعض الأحبّاء أو تعيش تعويضاً عن خسارة عاطفية سابقة.

صحياً: قد تكثر من التحركات غير المجدية، ما يرتد سلباً على وضعك الصحي، انتبه.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 30-10-2023

مهنياً: الامور جيدة اخبار حلوة تجعلك متفائل وتتمتع بالأمور التي تمشي لصالحك كذلك سوف تعمل على عدة جبهات ويكون النجاح حليفك، وتعمل اتصالات مع مؤسسات كبرى للفوز بمشروع مهم.

عاطفياً: نظرتك إلى الحياة تتجه نحو مزيد من الإيجابية، وهذا يعود إلى جرعة التفاؤل التي منحك إياها الشريك.

صحياً: استشر طبيبك بين الحين والآخر، واطلب منه أن يعطيك وصفة لتقوية الفيتامينات في جسمك.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 30-10-2023

مهنياً: يوم لا باس به يوم مالي بامتياز تفرح بعاءدات مالية جيدة كامت مؤجلة من ناحية اخرى يطرح هذا اليوم امامك قصص عليها علامات استفهام حاول ان توازن بين مدخولك ومصاريفك دقق جيدا في حساباتك كما عليك المثابرة لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به منذ مدة طويلة، وخصوصاً أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى.

عاطفياً: بعض المشاعر قد تكون عبئاً عليك في العلاقة بالشريك، لذا، يستحسن أن تكون أكثر رصانة في المستقبل.

صحياً: خير الأمور الوسط، وخير الأمور الوسط في تناول الطعام الدسم والابتعاد عما يضر الصحة.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 30-10-2023

مهنياً: يتحدث المربع الفلكي بين القمر من برجك والشمس من الميزان عن فرص جيدة تعطيك حقك تاثيرات القمر في برجك قوية تجعلك الاكثر حظا والكثر قدرة على التحمل سفر محتمل مفاوضات شاقة تحقق فيها إنجازات كبيرة ويكون النصر في نهايتها.

عاطفياً: تسعى لتعميق العلاقة بالشريك، ونجاحك في ذلك رهن بمدى قدرتك على إقناعه بجديتك.

صحياً: قد تشعر بألم خفيف في بعض المفاصل، يكون السبب الرطوبة والحرارة المرتفعة ، توقَّ.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 30-10-2023

مهنياً: معاكسات وتحديات في هذا اليوم المزعج الضاغط الطويل والمتقلب قد يهدّد بتراجع أو بنزاع وصدام أو بجدال بسبب منافسة او غيرة كبر عقلك وحاول أن تستريح ولو لدقاءق أثناء اليو وابت عن الاستفزازات.

عاطفياً: تعرف أوقاتاً عاطفية جميلة واستثنائية، وتعرف بعض العلاقات تحسناً ملموساً.

صحياً: أنت مفعم نشاطاً وحيوية، والفضل في ذلك كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 30-10-2023

مهنياً: تتحسن الظروف لمصلحتك في هذا اليوم ما يجعلك كن المحظوظين اجواء جيدة انفراجات حلحلة في الامور التقنية والإدارية حاول أن تبحث عن الهدوء والراحة، لتنطلق مجدداً نحو غدِ أكثر إشراقاً وانسجاماً مع الآخرين.

عاطفياً: أفكار جيدة للمستقبل، والشريك يساعدك إلى حد كبير لتحديد الخطوات وفقاً للأولويات المحددة.

صحياً: قد تلام على إفراطك في تناول المأكولات المضرة، وأنت وحدك ستتحمل النتائج.