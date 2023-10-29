الاستعدادت النهائية لإطلاق القمر الصناعي (NExSat-1) لتوطين تكنولوجيا وعلوم الفضاء بمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 02:32 مساءً - تستعد وكالة الفضاء المصرية لإطلاق أول قمر صناعي تجريبي للإستشعار عن بعد (NExSat-1) في خلال شهر نوفمبر والذي تم تطويره بالتعاون مع شركة (BST) الألمانية، والذي يمثل إنجازًا هامًا في توطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية في مصر، حيث قام الجانب المصري بتطوير برمجيات وأنظمة التشغيل الحرجة وكذلك عمليات الاختبارات الوظيفية لأنظمة القمر الصناعي وما تلاها من إجراءات التكامل والتجميع والاختبارات من قبل فريق مكون من أكثر من ستين مهندسًا خبيرًا في العديد من التخصصات المرتبطة بتكنولوجيات الأقمار الصناعية.

صرح الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بأن المشروع يهدف إلى بناء وإطلاق وتشغيل القمر الصناعي التجريبي لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية لأغراض الاستشعار من البعد، والذي يترتب عليه بناء معدات الاختبارات اللازمة داخل معمل التأهيل الفضائي لعمليات الاختبارات الخاصة بالقمر الصناعي، إلى جانب احتواء القمر الصناعي علي البرمجيات وأنظمة التشغيل المطورة بمعرفة الخبراء المصريين والتي تم تصميمها لتلبي معظم متطلبات المهام المستقبلية، بالإضافة إلي بناء القدرات في تجميع وتكامل الأقمار الصناعية مما يساهم في توطين علوم وتكنولوجيا الفضاء بمصر، مشيرًا إلى أن مستقبل القطاع الفضائي هو مستقبل واعد.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف صدقي أن الأهداف الرئيسية لعمل وكالة الفضاء المصرية تتركز في استحداث ونقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية واستخدامها في التطبيقات المختلفة بما يخدم استراتيجية الدولة في مجال التنمية وتحقيق الأمن القومي.

وصرح الدكتور علاء الدين سعد مدير مشروع القمر الصناعي التجريبي (NExSat-1) بأنه تم توفير المكونات اللازمة للمشروع من قبل شركة (BST) الألمانية وتم استلام الأنظمة الفرعية وبرمجتها واختبارها بمعامل وكالة الفضاء المصرية وكذلك بناء أنظمة وبرمجيات التشغيل سواء للقمر الصناعي او للمحطة الأرضية وأنظمة التشغيل الخاصة بها وكذلك أنظمة الاختبارات الكهربية والميكانيكية وكافة عمليات هندسة النظم، وهو مثال آخر على إستراتيجية الوكالة التي تتمثل في تطوير المهندسين المتخصصين في علوم وتكنولوجيا الفضاء الذين يسيرون قدمًا للنهوض بالدولة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

ويذكر أن استلام الأجزاء الخاصة بالقمر واختبارها تمت على أكثر من مرحلة بدءًا من اختبارات الأنظمة الفرعية لكل جزء على حدًة، يلي ذلك الاختبارات المجمعة، والتي تزامنت مع التخطيط لأنماط التشغيل المختلفة للقمر، والتي يتم إجراءها قبل وبعد كل من مراحل نقل القمر إلي موقع الاختبارات البيئية وأيضا إلي موقع الإطلاق، ولقد تم الانتهاء من جميع الاختبارات اللازمه للقمر الصناعى وتم ارساله الى موقع الاطلاق.

ويعد القمر الصناعي المصري (NExSat-1) هو قمر صناعي للاستشعار عن بعد مزود بعدد (2) كاميرا أحادية الطيف بدقة (5) أمتار إلى جانب كاميرا ذات مدى واسع، ويبلغ وزنه 70 كيلوجرام، ويصنف من حيث الحجم من فئة الأقمار الصغيرة (Micro class)، بأبعاد 60*60*60 سم مكعب.