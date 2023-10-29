نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: الخسائر والأضرار في إفريقيا جراء التغيرات المناخية كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الخسائر والأضرار في إفريقيا جراء التغيرات المناخية كبيرة، فضلا عن التأثيرات التي حدثت للدول الإفريقية الناتجة عن التلوث الذي تحدثه دول أخرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الري، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، والذي بدأت فعاليات صباح اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الوزير خلال المؤتمر إن نسبة الحضور لفعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تعكس دور وثقل مصر، حيث نجحت في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي، وخاصة خلال فعاليات مؤتمر المناخ الأخير في شرم الشيخ (Cop27)، حيث ذكرت المياه خمس مرات في مؤتمر المناخ.

وأضاف أن ممثلين عن ٦٢ دولة مشاركين في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه و٦٤ منظمة، وسيتضمن ٨ جلسات رفيعة المستوى و١٠ أحداث جانبية و٣٠ جلسة فنية و٥ جلسات عامة.

وأوضح أنه سيتم خلال الأسبوع مناقشة قضايا خاصة بتكنولوجيا المياه.. مشيرا إلى وجود عدد من الخبراء في هذا المجال.

وفيما يتعلق بتحلية المياه واستخدامها في الزراعة، قال الوزير إن تحلية المياه تتطور مع الوقت وتنخفض تكلفتها وهو يرجع لانخفاض سعر الطاقة وهما يرتبطان ببعض، ما شجع على استخدامات أخرى للتحلية، إلا أنه اكد أن تحلية المياه لا تصلح للزراعة في الوقت الحالي نظرا لمعادلة التكلفة والتي لا تتوافق ولكنه موضوع مستقبلي.

وفيما يتعلق بتأهيل الترع، أشار سويلم إنه سيتم تقييم كل حالة من الترع منفصلة وعمل دليل إرشادي لكل حالة وما تحتاج له من طريقة للتبطين لاختلاف كل ترعة عن الأخرى.

وأشار الوزير إلى أنه توجد عدة مسارات نسلكها بهدف توفير استهلاك المياه أهمها التوعية المائية.. مؤكدا أنه جرى تنظيم ٢٤٠ ندوة بهدف التوعية بتوفير استهلاك المياه.

ولفت الوزير إلى أن من أهم السبل التي نسلكها لتوفير المياه هو التحول للري الحديث والري بالتنقيط في زراعة القصب على سبيل المثال لا الحصر وفرض غرامات على عدم استخدام الري الحديث في الأراضي الصحراوية.

وأوضح الوزير أن مياه الصرف الزراعي نسبة التلوث بها بسيطة ومعالجتها اسهل٦ من مياه البحر.. مشيرا إلى أنه جرى إنشاء العديد من محطات معالجة المياه منها محطة بحر البقر والمحسمة ومحطة الحمام.

كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد انطلقت صباح اليوم الأحد، تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، والذي يستمر حتى 2 نوفمبر القادم.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.