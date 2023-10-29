وصول طائرتين من تركيا والكويت لمطار العريش تقلان مساعدات إغاثية لـ «غزة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - وصل إلى مطار العريش الجوي، اليوم الأحد، طائرتين من تركيا والكويت تقلان مساعدات إغاثية وإنسانية إلى الشعب الفلسطيني بغزة.

وقال المهندس محمود فريد، المدير التنفيذي لفرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه تم تسلم الشحنة من الجانب التركي والكويتي وجاري نقلها من خلال شباب متطوعين من الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء إلى مخازن مؤقته وأمته ، تمهيداً لنقلها إلى الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة.

وأشار فريد إلى أن مطار العريش منذ فتحه أمام حركة وصول طائرات نقل المساعدات مختلف الدول العربية والإسلامية حتى اليوم نحو 57 طائرة نقلت أكثر من 1200 طن من المساعدات الإنسانية.

حسب بيانات فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء أن المساعدات التي وصلت من خلال مطار العريش مرسلة من عدة منظمات وهي :منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة برنامج الغذاء العالمى، والهيئة الخيرية الأردنية، والهلال الأحمر العراقى، والصليب الأحمر الدولى، إلى جانب عدة دول مختلفة وهي : المملكة الأردنية الهاشمية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وقطر، وفنزويلا، والبرازيل، وروسيا، وباكستان، والهند، والجزائر، والكويت، والبحرين، والمغرب، وبريطانيا، وكولومبيا، بلجيكا.