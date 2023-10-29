وزارة الأوقاف: 25 ألف صك إطعام زيادة عن العام الماضي حتى تاريخه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - حققت وزارة الاوقاف زيادة عن العام الماضي في صكوك الإطعام، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله 139414 صك إطعام بمبلغ 41824200 جنيه، بزيادة عن العام الماضي 25049 صك إطعام بمبلغ 7514700 جنيه، هذا بخلاف مبيعات الصكوك بالبنوك وفوري.

25 ألف صك إطعام زيادة عن العام الماضي حتى تاريخه

ووزارة الأوقاف تعرب عن شكرها لأهل الفضل من أبناء هذا الوطن الذي يثبت يومًا بعد يوم أنه شعب أصيل، ورحيم، وأن روح التكافل من أخص صفاته.

جدير بالذكر أنه يجوز إخراج زكاة المال وسائر الصدقات والكفارات من خلال صكوك إطعام الأوقاف، وأن المشروع مستمر حتى 31/ 12/ 2023م.

وللمشاركة في مشروع صكوك الإطعام من الأوقاف اتصل على الأرقام التالية:

(01115001595 - 01552563217 - 01120857330) ، أو أرسل رسالة عبر الواتس آب يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.

أو من خلال التبرع على الحسابات البنكية التالية :

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فوري دهب كود: 99916