أخبار مصرية

محافظ الجيزة يشهد إصطفاف لسيارات ومعدات الطوارئ لشركة مياه الشرب والصرف الصحى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/26
  • 2/26
  • 3/26
  • 4/26
  • 5/26
  • 6/26
  • 7/26
  • 8/26
  • 9/26
  • 10/26
  • 11/26
  • 12/26
  • 13/26
  • 14/26
  • 15/26
  • 16/26
  • 17/26
  • 18/26
  • 19/26
  • 20/26
  • 21/26
  • 22/26
  • 23/26
  • 24/26
  • 25/26
  • 26/26

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إصطفاف لأجهزة ومعدات إدارة الأزمات ومواجهة السيول والأمطار لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وبمشاركة معدات الأحياء والتى شملت سيارات سيول و بدالات وشفاطات ومعدات تطهير وسيارات فان محمله بكوبوتا واوناش وحفارات وفناطيس المياه والكباشات ومعدات مدمجه بالإضافة إلى تفقد معرض السلامة والصحة المهنية وجاهزية معدات الأحياء وهيئة النظافة والتجميل وذلك بمقر محطة مياه إمبابة لمتابعة إستعدادات الشركة الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث والتأكد من جاهزيتها إستعداداً لموسم الشتاء يرافقه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وابراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الأحياء ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة. 

 

وأكد محافظ الجيزة خلال التفقد على أن الاصطفاف يأتي في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاصة برفع درجة الإستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل إستعداداً لأى طارئ.

 

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل مشيداً بدور الشركة للتعامل مع موجات الأمطار خلال الأعوام السابقة ومؤكداً على أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كافة الإستعدادات بمختلف الأجهزة بالمحافظة وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية وكشف أوجه القصور لمعالجتها.

 

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية ومراجعة خطط الإنتشار وجاهزية الفرق وإستيعاب أعضاءها للمهام المكلفين بها.

 

ومن جانبه أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على حرص الشركة على تنفيذ برامج لرفع كفاءة السيارات والمعدات المستخدمة فى مواجهة الأمطار والطوارىء بصورة دورية و التأكد من فاعليات البرامج والمخططات المتبعة لإحكام السيطرة وضمان الإنتشار السريع للفرق بالنقاط الساخنة بالمحافظة والتى كانت تشهد تجمعات كثيفة لمياه الأمطار والسيول.

 

0f36e268-b8c3-4087-bce0-5d6a82826b80

 

1cf89aa3-1401-4f71-8605-5a7c138e6d12

 

02a091dc-07ff-47e6-a126-0ae0f6f9e63f

 

2f5aaf7b-66d8-45b5-b249-1fca01dcb5b2

 

3d65a1af-fd69-4319-a694-eed21ac5539c

 

8c34eb5a-0527-49d5-99a7-7beb30953324

 

8c971709-9a2a-446b-aee6-a776a6f3d10c

 

8d3d114b-7c47-4a16-a411-a071e867f1a7

 

9d898169-769c-492d-85e9-70293e4c8447

 

27a902e2-542e-447c-9a98-31769963525a

 

34cf0b2d-1ec1-4247-b86c-9071bbacf4c2

 

35a9dd5e-6be0-40a8-9a0a-38b2a653653f

 

169a632e-ff70-4537-a72e-723039bb2ddc

 

559fcd74-a2e1-4d39-9ddf-c07a8a1f2412

 

8872f42b-f656-4a3a-9a0c-3d0a60309642

 

36082b1e-74c8-4744-a2e0-2ad4e4b9a9de

 

36156c17-c091-497e-ab21-deabc1419131

 

8026688e-a7a0-4952-9001-cb38330b7ad1

 

a8c52dfa-4812-41df-95cb-d2182ddf149c

 

b0ec85be-8f11-4973-b1cf-99043fbbe58a

 

b8ed2c70-38b6-4756-81b7-d958015cffbd

 

be0bd89f-58ff-470c-a930-07ea7191b7cb

 

c4f89549-afb7-4c40-99a3-af9488f7fbf0

 

c6343526-aaae-4a51-a881-0d5a341a6921

 

cc1f2062-987b-4d85-b5d6-b41813cd467d

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا