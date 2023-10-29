إصابة تريزيجيه قبل مواجهة طرابزون وفاتح قرا جمرك في الدوري التركي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - اضطر المدرب الوطني عبد الله أفجي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، لإراحة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه ورفع اسمه من التشكيل الأساسي للفريق قبل مواجهة مضيفه فاتح قرا جمرك، فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري التركي بالموسم الحالي 2023-2024.

ونشر فريق طرابزون سبور بيانا رسميا جاء فيه، "تم إدخال فونناس فى التشكيل الأساسي ضمن 11 لاعبا بدلا من تريزيجيه الذي شعر بألم فى معصمه أثناء عمليات الإحماء".

وتواجد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه ضمن تشكيل فريقه الأساسي للمباراة حيث فضل مدربه الدفع به من بداية اللقاء الا انه أصيب في عمليات الاحماء وتم تغيره.

ويحتل طرابزون سبور المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 15 نقطة من 10 مباريات.

فيما يأتي فريق فاتح قرا جمرك في المركز الثالث عشر بالترتيب هذا الموسم برصيد 9 نقاط فقط، جمعها من 9 مباريات.

ويسعى طرابزون سبور لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد، خاصة بعدما خسر مؤخرا أمام مضيفه فريق أضنة ديمرسبور، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب استاد "5 أوتشاك"، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

وشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه فى 6 مباريات بالدوري التركي الموسم الجاري، وصنع هدفًا وحيدًا.

وتعرض تريزيجيه لكدمة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام الجزائر فى التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

وكان تريزيجيه قد عاد من معسكر منتخب مصر مصابًا، وأنه تعرض لإصابة فى الكاحل خلال الشوط الأول من مباراة مصر والجزائر، ورفض مغادرة الملعب وقرر استكمال المباراة التى انتهت بالتعادل 1-1 فى الإمارات الاثنين الماضي.