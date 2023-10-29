نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: نحتاج إلى استثمارات ضخمة لمواجهة التغيرات المناخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، نحن نحتاج إلى استثمارات ضخمة، لمواجهة التغيرات المناخية، والتي يأتي على رأسها، تداخل مياه البحر إلى المياه الجوفية.

جاء ذلك خلال المنتدى المصري الأوروبي للاستثمار في مجال المياه، والذي ينعقد ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٢ نوفمبر.

واشار إلى ان ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة فهي تضع ضغوطا على الموارد المائية في مصر

ولمواجهة ذلك، ننفذ مشروعات ضخمة لمواجهة هذه التحديات، لافتا إلى إنه بمجرد استلام مهامه كوزير اجرى تقييما للبنية التحتية للمنشآت المائية، وهنا نحتاج إلى استثمارات عاجلة ضخمة لمعالجة البنية التحتية التي تختاج إلى تطوير، وكذلك تأهيل الترع، وكذلك تطوير محطات الرفع

ويجب في البداية، إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لأكثر من مرة، حيث يمكن معالجة خذه المياه ببساطة، لافتا إلى إعادة استخدام نحو ٢١ مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي سنويا.

وأشار إلى إقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، والذي تعد الأكبر في العالم، والمسجلة في موسوعة جينيس للارقام القياسية، وهنا الحديث ليس على التسجيل في موسوعة الارقام القياسية، ولكن نحن ليس أمامنا بديل أخر.

وأضاف اننا نسير كذلك في مشروعات تحلية المياه، بالتعاون مع وزارة الإسكان، ونحاول تطوير عمليات التحلي؛ لاستخدامها في إنتاج العذاء

ولكن لدينا العديد من التحديات، منها ارتفاع الملوحة بشكل كبير، ومنها على سبيل المثال، منطقة السويس، الذي ترتفع فيه نسبة الملوحة بشكل كبير.

واختتم وزير الري حديثه، بأن قانون الموارد المائية والري منفتح على جميع الخيارات للتعاون، لمواجهة التحديات المائية.