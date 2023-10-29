سويلم يترأس إجتماع المجلس الإستشارى المصرى الهولندي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 04:29 مساءً - الدكتور سويلم :تعاون طويل منذ السبعينات بين مصر وهولندا تم خلاله تبادل المعرفة بين البلدين في مجال إدارة المياه

- التعاون فى مشروعات الصرف المغطى وتطوير الرى وإنشاء روابط مستخدمى المياه وتطوير الخطة القومية ومشروع (JCAR)

- تشابه الموقف المائي فى مصر وهولندا وما تواجهه كلا البلدين من تحديات متشابهة تخص الدلتاوات وحماية الشواطئ وإدارة المناطق الساحلية

- العمل على تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين البدين لتعزيز التعاون فى مجالات إدارة المناطق الساحلية ، ومعالجة المياه ، والمياه والزراعة

على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه .. ترأس السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماع المجلس الإستشارى المصرى الهولندي .

وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون الطويل الممتد منذ السبعينات وحتى الآن بين مصر وهولندا ، والذى تم خلاله تبادل المعرفة بين البلدين في مجال إدارة المياه ، ودعم العديد من المشروعات في مصر مثل مشروعات الصرف المغطى ، وتطوير الرى وإنشاء روابط مستخدمى المياه ، وتطوير الخطة القومية للموارد المائية ، ومشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR) .

وأشار الدكتور سويلم لتشابه الموقف المائي فى مصر وهولندا وما تواجهه كلا البلدين من تحديات متشابهة تخص الدلتاوات وحماية الشواطئ وإدارة المناطق الساحلية ، مضيفا أنه جارى العمل على تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية لتعزيز التعاون فى مجالات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، ومعالجة المياه ، والمياه والزراعة ، مؤكدا على التطلع لمواصلة تنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم وزيادة بنودها .