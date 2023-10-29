الدكتور سويلم يشارك في ”منتدى الاستثمار فى المياه” الذى ينظمه الاتحاد الاوروبى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - الدكتور سويلم :تحديات غير مسبوقة تواجه قطاع المياه نتيجة تغير المناخ والحاجة لتوفير التمويلات اللازمة للتعامل مع هذا التحدى

- تغير المناخ يمثل تحدى كبير فى مصر نتيجة زيادة درجات الحرارة ، وارتفاع مستوى سطح البحر ، والظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول ، والتأثير الغير متوقع لتغير المناخ على الأمطار بدول منابع النيل

- تنفيذ العديد من مشروعات تأهيل المنشآت المائية ، وتطهيرات وتأهيل الترع ، وتحسين الصرف الزراعى ، وتطبيق أنظمة الري الحديثة ، وحماية الشواطئ ، والحماية من السيول ، والتوسع فى اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى

- أهمية التوسع فى البحث العلمي فى مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء

- اهمية التعاون على المستوى الدولى وتبادل المعرفة وتجميع الأفكار ، وحشد التمويلات اللازمة لقطاعى المياه والمناخ

ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السادس للمياه .. شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في "منتدى الاستثمار فى المياه" والذى ينظمه الاتحاد الاوروبى .

وفى كلمته بالمنتدى .. أشار الدكتور سويلم للتحديات غير المسبوقة التى يواجهها قطاع المياه نتيجة تغير المناخ والحاجة لتوفير التمويلات اللازمة للتعامل مع هذا التحدى ، مشيراً إلى ان تغير المناخ يمثل تحدى كبير فى مصر نتيجة إرتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية ، وارتفاع مستوى سطح البحر وما ينتج عن ذلك من زيادة درجة ملوحة المياه الجوفية بشمال دلتا نهر النيل ، والتي تعد موطنا لملايين المصريين بالإضافة لوجود مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عالية الإنتاجية ، بالإضافة للعديد من الظواهر المناخية الأخرى مثل زيادة شدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة مثل السيول الومضية ، بالإضافة للتأثير الغير متوقع لتغير المناخ على الأمطار بدول منابع النيل .

وللتعامل مع هذه التحديات فى مصر .. فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل وأعمال تقييم المنشآت المائية باجمالى ٤٧ الف منشأ ، وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع بهدف رفع كفاءة توزيع المياه وتوصيل المياه للمنتفعين ، وتحسين أنظمة الصرف الزراعى ، وتطبيق أنظمة الري الحديثة بالارضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر ، ومشروعات حماية الشواطئ ، ومشروعات الحماية من اخطار السيول ، والتوسع فى اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ اليوم ، ومحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ اليوم .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية التوسع فى مجال البحث العلمي فى مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء ، والتوسع فى دراسات التحلية بهدف تقليل تكلفتها وتحقيق الجدوى الاقتصادية من إستخدام التحلية فى إنتاج الغذاء .

وأكد سياته على اهمية تحقيق التعاون على المستوى الدولى وتبادل المعرفة وتجميع الأفكار ، وحشد التمويلات اللازمة لقطاعى المياه والمناخ ، والعمل على بناء القدرات على المستويين الوطني والدولى لكافة العاملين فى مجال المياه ، مع التأكيد على ضرورة الإستفادة من مؤتمر المناخ القادم COP28 للاستمرار فى العمل على حشد التمويل والاستثمارات اللازمة .