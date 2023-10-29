نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب البيطريين: زيادة المعاشات الأخيرة هي الأعلى في تاريخ الاتحاد (حوار) في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



حاورت "دوت الخليج" الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، للحديث عن آخر المستجدات داخل النقابة العامة البيطريين، وأهم الإنجازات التي حققها منذ فترة توليه المسئولية.

إلي نص "الحوار"

* في البداية.. ما الملفات التى تستمر النقابة في العمل عليها؟

مستمرون فى بذل جهودنا بملف التعيينات، فالدولة تحتاج إلى عدد كبير من الأطباء البيطريين لضمان سلامة الغذاء والمواطنين.

كما نعمل علي تعديل القانون 14 لسنة 2014 لإضافة الطبيب البيطرى إلى كادر المهن الطبية، بالإضافة إلي محاولتنا لمناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.

ونعمل على تعديل قانون مزاولة المهنة، وسلمناه بالفعل إلى وزارة الصحة، وإدارة الحوار الوطنى، وكذلك مشروع قانون الطب البيطرى قدمناه إلى وزارة الزراعة، كذلك سنعمل على ملف المسؤولية الطبية، ليشمل القانون الأطباء البيطريين، الذين يقومون بدور كبير فى القطاع الصحى المصرى، ويتعرضون لإصابات عديدة، بحيث يتمكنون من صرف تعويضاتهم من صندوق التعويضات المزمع إنشاؤه.

* ما تفاصيل أزمة أمين صندوق النقابة السابق؟

بدأ الأمر باكتشاف ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، متعلقة بصرف مبلغ 45 ألف جنيه كبدل انتقال لحافلات، تبين أنها لم تشارك فى الجمعية العمومية للنقابة التى عُقدت فى مارس الماضى، وتم قيدها بالفواتير.

وبالتالي بلغنا النيابة الإدارية التي حققت بالواقعة، كذلك النقابة وبعد انتهاء هذه التحقيقات كان الإجراء القانونى الصحيح هو إبلاغ النيابة العامة، التى تباشر التحقيق فى الواقعة حتي الآن.

* كيف تري زيادة المعاشات؟

زيادة المعاشات الأخيرة، والتى جاءت بقيمة 350 جنيهًا دفعة واحدة بنسبة 35% هى الزيادة الأعلى فى تاريخ الاتحاد.

ويطالب أعضاء الإتحاد بوصول المعاش إلى 1500 جنيه ليمثل مساعدة للأعضاء ممن تخطوا سن المعاش على تحمل أعباء الحياة المتزايدة.

زيادة المعاشات السابقة من 900 إلى 1000 جنيه، وذلك بعد نقاشات وجدالات مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وتمثلت وجهة نظرى فى أن موارد الاتحاد لا بد من زيادتها، عن طريق زيادة الدمغة فى جميع النقابات.

وشهدنا إعتراضات كثيرة حيث جاء رأى الخبير الاكتوارى، أن زيادة المعاشات إلى 1350 جنيهًا، فإنه لن يتسنى له صرف معاش للأعضاء بعد 20 سنة من الآن، وهذا مردود عليه بأنه سيكون من الإهمال من المجالس الحالية لنقابات الاتحاد والمجالس المقبلة عدم زيادة موارد الاتحاد.

* هل تم أخذ إجراء حول زيادة الموارد؟

قدمنا مشروعًا للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، لزيادة حصص الدمغة الطبية.

كما طالبنا مجلس النواب بإجراء تعديل تشريعى يقضى بزيادة الدمغة فيما يتعلق بالذبائح واللحوم المستوردة بنسب ضئيلة لن تؤثر فى تكلفة المنتج، ولكنها ستكون مؤثرة لدرجة تؤمن زيادة معاش الأعضاء إلى 1500 جنيه.

هذا وعرضنا التعديل على وزير الصحة، وأبدى المسؤولون بالوزارة استحسانهم، ولم يجدوا مبالغة فى المبالغ المقترحة.

* وعن أزمة التعيينات.. ما موقفكم ؟

التعيينات متوقفة للأطباء البيطريين منذ عام 1994، وبلغ عدد الأطباء البيطريين العاملين حتى الآن نحو 7 أو 8 آلاف طبيب، وهو عدد غير كاف لتأمين غذاء 105 ملايين مصرى.

فقمنا بمخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، الذى أرسل إلى المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة.

* كم عدد البيطريين المعنيين بالتفتيش على مستوي الجمهورية ؟

عدد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش بمديريات الطب البيطري هو 150 طبيبًا بيطريًا فقط على مستوي جميع محافظات مصر منهم 8 أطباء فقط بمحافظة القاهرة و6 أطباء بمحافظة الجيزة.

ولا بد سد العجز فى أعداد الأطباء البيطريين للمساعدة على تطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها والتصدي للوبائيات وتطبيق نظم الأمان الحيوي وكذلك ضمان السلامة الصحية للحيوانات والطيور والحفاظ على ثروة حيوانية هي ملك للوطن كله وإنتاجها هو جزء من ناتج قومي أصيل.

* على مستوى الجمهورية.. كم عدد البيطريين اللازم تعيينهم؟

نحن نرى أنه للقيام بالأعمال المنوطة للأطباء البيطريين فالأمر يتطلب تعيين 10 آلاف عضو على الأقل، وذلك بالنظر إلى زيادة عدد المواطنين، وتناقص عدد الأطباء البيطريين منذ 94 حتى الآن.

كما تزداد الأمراض وهذا ليس مطلبًا فئويًّا، وإنما يتعلق بقضية أمن قومى.

* حدثنا عن دخلاء المهنة.. وموقف النقابة منهم ؟

قدمنا مقترح لمجلس النواب ولجنة الزراعة بالمجلس لتشديد العقوبة على انتحال صفة طبيب بيطرى، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية للإبلاغ عن منتحلى الصفة ودخلاء المهنة.



* هل ظاهرة دخلاء المهنة تؤثر على أعضاء النقابة؟

المشكلة ليست فقط فى أعضاء النقابة وتأثر المهنة بممارسة غير المتخصصين، ولكن هناك أدوية تترسب فى جسم الحيوان وتظل مدة به حتى يصير آمنًا تناوله بعد ذبحه.

بالأضافة إلي أن هناك أعراض مرض معين وتعود نتيجة خطأ فى العلاج ما يعنى إمكانية ذبح الحيوان قبل شفائه، ما يمكن أن يتسبب فى انتقال العدوى إلى مَن يتناولونه.

وشدد علي ضرورة الا يتعامل مع الحيوان سوى الطبيب البيطرى.

* وما السبب فى هذه الظاهرة؟

جزء كبير من دخلاء المهنة كانوا يعملون مساعدين للأطباء البيطريين، وكونوا مع الوقت الخبرات لإقامتهم فى القرى المتواجد بها المزارعون والمربون، مما يجعل المزارعون يلجئون لهم على أساس أنهم أرخص ماديًّا وأقرب إليهم من الطبيب البيطري.

* في الختام.. كيف ترى زيادة أسعار اللحوم والدواجن على ؟

أري أن السبب الرئيسي في تلك الزيادة هو الأستيراد بالأضافة إلي ارتفاع أسعار الأعلاف والحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا أيضا أحد الأسباب.

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