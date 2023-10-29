انت الأن تتابع خبر كشف النقاب عن القصة المؤلمة لحادث الطريق الصحراوي والتي تسببت بوفاة 32 شخصا وإصابة 63 آخرين! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد طريق مصر الإسكندرية الصحراوي حادثا مأساويا مؤلما وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، واشتعال بعضها وأسفر عن إصابة 63 شخصًا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، ومصرع 32 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفيات أبو المطامير ووادي النطرون التخصصي وغرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حادث الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية

وقال محمد نصر، أحد الناجيين من الحادث، إنه وقت الحادث كان مُستقلا سيارة العمل الخاص به وفي طريقه إلى مدينة السادات محل عمله، موضحًا أنه قبل وصولهم لكوبري العلمين في تمام الساعة الـ 7:40 دقيقة كانت في شبورة ولقينا عربية كانت مخبوطة داخلة علينا خبطت فينا وإحنا ماشيين، قائلًا: كنت راكب عربية الشغل ورايح شغلي في مدينة السادات.

وأشار نصر الناجي من حادث طريق مصر إسكندرية، إلى أنه فور تصادم تلك السيارة بسيارة العمل التي كان يستقلها تفاجأ بتصادم عدد من السيارات الأخرى تباعًا، مشيرًا إلى أنه هرع خارج السيارة على الفور رفقة عددٍ من الأشخاص الآخرين وبدأ في مساعدة بعض الركاب للخروج من السيارات، قائلًا: العربيات بدأت تخبط في بعضها تباعًا ونزلنا من العربية حاولنا نخرج الناس من عربياتها ونبعدهم عن النار.

أسماء المصابين حادث مصر الإسكندرية الصحراوي

فيما تم التعرف على أسماء المصابين بالحادث، وهم: أحمد عطية ضيف، أبو المطامير، 25 عامًا، أحمد جمال سعد الدين، العجمي، 29 عامًا، عاطف عبد الناصر فرج، الإسكندرية، 29 عامًا، خالد السيد عبد السميع، أبو المطامير، 40 عامًا، رمضان محمد عبد ربه، أبو المطامير، 58 عامًا، محمد عبد الصادق عبد الونيس، أبو المطامير، 33 عامًا.

كما أصيب في الحادث كل من: عبد الله علي محمود، أبو المطامير، 23 عامًا، أحمد ماهر عبد الرسول، أبو حمص، 30 عامًا، يوسف إسماعيل عبد الله، أبو المطامير، 12 عامًا، جابر حسين عبد الجواد، أبو المطامير، 55 عامًا، إسماعيل عبد الله إبراهيم، أبو المطامير، 50 عامًا، محمد علي محمد، الإسكندرية، 27 عامًا، بكر منصور أبو خضير، حوش عيسى، 53 عامًا، أميمة حسين رضوان، شبرا، 65 عامًا، عمرو السيد محمود، أبو المطامير، 38 عامًا.

وأصيب في الحادث أيضا: عبد الرؤوف السيد عبده، أبو المطامير، 45 عامًا، شيماء حسن عامر، الإسكندرية، 27 عامًا، أسماء كمال محمد، الإسكندرية، 31 عامًا، أحمد عوض إبراهيم، أبو المطامير، 39 عامًا، محمد حسن محمد القاهرة، 35 عامًا، محمود محمد ظريف، الهرم، 20 عامًا، أحمد محمد بدوي، القاهرة، 46 عامًا، أحمد عادل منصور، أبو حمص، 29 عامًا، محمد نصر أحمد، القاهرة، 19 عامًا، عبد الحميد محمد سيد، القاهرة، 52 عامًا، محمود خميس عبد الفتاح، أبو حمص، 30 عامًا.

كما أصيب أحمد عبد الفتاح عبد الجواد، كفر الشيخ، 49 عامًا، أحمد محمد أحمد الإسكندرية، 49 عامًا، إسلام محمد أحمد، أبو المطامير، 30 عامًا، محمد أحمد محمود، شبرا الخيمة، 25 عاما، عمرو سيد حسن، شبرا، 25 عاما، محمد جمعة إبراهيم، أبو المطامير، 36 عاما، وليد كمال عبد التواب، النوبارية، 44 عاما، ماجد فهمي المنجي، سوريا، 59 عاما، سالم محمد أحمد، أبو المطامير، 30 عاما، رامي محمد عياد، كفر الدوار، 32 عاما، أحمد نصر الشيخ، الهرم، 24 عاما.

وجاء بين أسماء المصابين في الحادث أيضا: عمر ياسر محمد، الهرم، 22 عاما، شهاب الدين ناصر، الهرم، 24 عاما، وليد محمد إسماعيل، القاهرة، 37 عاما، مانويل عماد لطفي، الإسكندرية، 13 عاما، أحمد محمد عمر، القاهرة، 37 عاما، هاني عاطف شعبان، الإسكندرية، 38 عاما، أحمد محمد رمضان، القاهرة، 24 عاما، مسعود محمد مسعود، القاهرة، 34 عاما، عبد السلام محمد عبده، الإسكندرية، 61 عاما.

وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث مصر الإسكندرية الصحراوي

ومن جانبها تابعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي فور وقوع الحادث، كما وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين، كما قدمت التعازي لأسر المتوفين، ووجهت بتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالوجود في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وزيرة التضامن الاجتماعي تقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى

وأمرت وزيرة التضامن الاجتماعي بـ صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وتقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا بوقوع حادث بين عدد من السيارات بطريق القاهرة - الإسكندرية، واشتعلت بها النيران، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للسيطرة على الواقعة.

وأسفر الحادث عن وفاة 32 شخصا وإصابة 60 آخرين بحروق وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، ونقلوا إلى مستشفيات وادي النطرون التخصصي وغرب النوبارية المركزي، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.

وزارة الصحة تدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الدفع بعدد 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.