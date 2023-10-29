وزير الري: نعمل على تحديث مذكرة التفاهم بين مصر وهولندا للتعاون في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 06:31 مساءً - ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي، على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه.

تعاون طويل منذ السبعينات بين مصر وهولندا

وأشاد الدكتور هاني سويلم بالتعاون الطويل الممتد منذ السبعينات وحتى الآن بين مصر وهولندا، والذي تم خلاله تبادل المعرفة بين البلدين في مجال إدارة المياه، ودعم العديد من المشروعات في مصر مثل مشروعات الصرف المغطى، وتطوير الري وإنشاء روابط مستخدمي المياه، وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، ومشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية JCAR.

تشابه الموقف المائي في مصر وهولندا

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى تشابه الموقف المائي في مصر وهولندا وما تواجهه كلا البلدين من تحديات متشابهة تخص الدلتاوات وحماية الشواطئ وإدارة المناطق الساحلية.

وأضاف وزير الري، أنه يجري حاليا العمل على تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية لتعزيز التعاون فى مجالات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة المياه، والمياه والزراعة، مؤكدا على التطلع لمواصلة تنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم وزيادة بنودها.

أسبوع القاهرة السادس للمياه

وانطلقت منذ قليل فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد تحت عنوان العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023، بحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.